POL-PDTR: Stühle von Terrasse entwendet

Am 19.10.2020 meldete der Geschäftsführer des Vereins Jugendfreizeit Heimbach/Nahe e.V. den Diebstahl von sechs Stühlen, die auf der Terrasse des Vereinsheims in der Hauptstraße in Heimbach abgestellt waren. Die Stühle, die einen Metallfuß aus Aluminium und eine Sitzschale aus Kunststoff haben, müssen im Zeitraum der vergangenen sieben Tage durch bislang unbekannte Täter entwendet worden sein. Da die sechs Stühle sehr unhandlich und nicht stapelbar sind, besteht die Möglichkeit, dass jemand den oder die Täter beim Aufladen der Stühle beobachtet hat. Teilen sie Hinweise und Mitteilungen bezüglich des Sachverhalts bitte an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Baumholder unter 06783-9910 mit.

