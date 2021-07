Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten stoppen Mann mit gefährlichen Gegenständen

Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am heutigen Morgen wurde eine Streife der Bundespolizei von einem augenscheinlich verwirrten Mann im Erfurter Hauptbahnhof angesprochen. Der 36 - jährige Deutsche machte einen sehr verstörten Eindruck und gab merkwürdige Äußerungen von sich. Bei dem Gespräch fiel den Beamten sofort etwas Spitzes bzw. Messerartiges unter seinem T-Shirt auf. Auf Nachfrage, was er darunter habe, äußerte er sich nicht. Zur Eigensicherung forderten die Beamten den Mann in diskreter Umgebung auf, sein Shirt zu heben und stellten Dartpfeile im Hosenbund fest, sowie ein Wurfmesser in seiner Hosentasche. Die Gegenstände wurden gesichert. Der 36-Jährige wurde zu weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zum Revier genommen, wo man noch eine geringe Menge Marihuana in einer Cliptüte feststellte. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen, da von ihm zunächst keine weitere Gefahr ausging.

