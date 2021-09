Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mehrere Einbrüche im Industriegebiet

Stadtlohn (ots)

Zu mehreren Einbrüchen in einem Industriegebiet in Stadtlohn kam es in der Nacht zum Freitag. Unbekannte drangen gewaltsam in ein Büro an der August-Hahn-Straße ein. Hier erbeuteten die Täter ein MacBook. Eine Geldkassette mit Bargeld nahmen Einbrecher in einem Betrieb an der Von-Ardenne-Straße mit. Nur Bargeld stahlen Unbekannte in einem weiteren Betrieb an der Von-Ardenne-Straße sowie in einer Firma an der Benzstraße. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe ist in allen genannten Fällen vom gleichen Täter beziehungsweise der gleichen Tätergruppe auszugehen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

