Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geschäftseinbrüche

Stadtlohn (ots)

In der Nacht zum Sonntag hatten es bisher unbekannte Täter auf zwei Geschäfte im Bereich Pfeifenofen/Grabenstraße abgesehen. Bei dem Verbrauchermarkt an der Grabenstraße zerstörten die Täter eine Fensterscheibe und eine Glastür. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie nicht in die Geschäftsräume. Bei dem Discounter am Pfeifenofen hatten die Täter eine Hintertür eingeschlagen und dabei gegen etwa 03.00 Uhr einen Einbruchalarm ausgelöst. Ersten Angaben zur Folge drangen die Täter nicht bis zu den Verkaufsräumen vor, es wurde nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

