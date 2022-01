Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 2.1.2022

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Verden

Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

Vermutlich an Silvester beschädigten unbekannte Täter zwei Scheiben an dem Buswartehäuschen in der Elisabeth-Selbert-Straße in Verden Dauelsen. Die Höhe des Sachschadens ist zurzeit noch unbekannt. Zeugen, die zum Sachverhalt Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter 04231/8060 zu melden.

Achim

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Oyten - In den Abendstunden des 01.01.2022 übersah eine 50jährige Frau aus Worpswede einen am Straßenrand geparkten PKW und kollidierte mit dessen Heck. Die Dame war gegen 19:00 Uhr mit ihrem PKW auf der K2 in Oyten in Richtung Fischerhude unterwegs. Hierbei übersah sie ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Es kam zum Unfall bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. In ein Krankenhaus musste sie jedoch nicht eingeliefert werden.

Bauschutt illegal entsorgt

Achim Bierden - Unbekannte entsorgten in der Nacht auf Neujahr illegal mehrere Säcke mit Bauschutt. Mehrere Spaziergänger teilten am Neujahrstag mit, dass im Bereich des Klärwerkes in Achim Bierden diverse blaue Säcke mit Bauschutt abgelegt wurden. Vor Ort konnten mehrere Ablageorte festgestellt werden an denen mutmaßlich in der Silvesternacht blaue Säcke mit Bauschutt, Malerfilz, Dämmwolle und Ähnlichem abgelegt wurden. Gegen den oder die bislang unbekannten Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und es wird nun wegen illegaler Müllentsorgung ermittelt.

Landkreis Osterholz

Brandstiftung in Ritterhude

Am Samstagabend gegen 23:20 Uhr kommt es zum Brand eines Gartenschuppens und eines angrenzenden Wohnhauses in Ritterhude. Hierbei wird der Gartenschuppen durch das Feuer gänzlich zerstört. Das angrenzende Wohnhaus wird aufgrund des schnellen Eingreifens von Nachbarn durch das Feuer nur leicht beschädigt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Ein mutmaßlicher Täter konnte in der Nacht bereits festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Ein 75-jähriger Bewohner des Wohnhauses wird durch Rauchgase leicht verletzt. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ritterhude/Ihlpohl gelöscht, so dass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu werden durch den Kriminalermittlungsdienst des PK Osterholz geführt.

Trunkenheit im Verkehr

Am Morgen des 01.01.2021 wurde ein 18jähriger Fahrzeugführer in der Poststraße in Osterholz-Scharmbeck kontrolliert. Dieser führte einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum obwohl er unter dem deutlichen Einfluss von Alkohol und vermutlich Betäubungsmitteln stand. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet und eine Blutentnahme wurde entnommen.

Diverse Sachbeschädigungen an Kfz in Osterholz-Scharmbeck

In der Nacht vom 31.12.2021 auf den 01.01.2022 kam es in Osterholz-Scharmbeck in der Modersohnstraße zu diversen Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Der bisher bekanntgewordene Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Wer Hinweise zu den genauen Tatumständen oder den Tätern machen kann, meldet diese bitte beim Polizeikommissariat Osterholz unter der Rufnummer 04791/3070.

Sachbeschädigungen in Schwanewede

Durch bisher unbekannte Täter wurden am 01.01.2022 gegen 18:35 Uhr mehrere Werbetafeln in der Blumenthaler Straße in Schwanewede durch Steinwürfe beschädigt. Der bisher bekanntgewordene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 3000 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, meldet diese bitte beim Polizeikommissariat Osterholz unter der Rufnummer 04791/3070 oder bei der Polizeistation Schwanewede unter der Rufnummer 04209/918650.

Sachbeschädigung durch Graffiti in Osterholz

Zwischen dem 31.12.2021 09:30 Uhr und dem 01.01.2022 08:20 Uhr wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben eines Schwimmbades in der Straße Am Barkhof in Osterholz-Scharmbeck mit Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise richten Sie in diesem Fall bitte an das Polizeikommissariat Osterholz unter der Rufnummer 04791/3070.

