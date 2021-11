POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto brennt aus

Polizeipräsidium Freiburg

Am Dienstag, 09.11.2021, gegen 14:00 Uhr, ist ein Auto an der B 500 in Höhe WT-Eschbach ausgebrannt. Der 68 Jahre alte Fahrer hatte zunächst eine Fehlermeldung im Display des SUVs bemerkt. Er stoppte etwas abseits der Bundesstraße. Als er den Motor wieder anließ, kam es auf dem Motorraum zu einer Rauchentwicklung. Fahrer und Beifahrerin konnten den Wagen rechtzeitig verlassen, bevor er komplett in Flammen aufging. Die verständigte Feuerwehr löschte das Feuer. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

