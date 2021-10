Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Die Polizei Landau lädt zum Berufsinfo-Abend ein/ Sichert Euch noch euren Platz

Landau (ots)

Nutzte die Chance und meldet Euch noch bis morgen für den Infoabend an. Die Polizeiinspektion Landau lädt am Donnerstag, den 28.10.2021, um 18:30 Uhr, zu einem Berufsinfo-Abend ein. Neben der Vorstellung der vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Polizei können sich Interessierte im Rahmen einer kleinen Einstellungsberatung über die Chancen, Perspektiven und Anforderungen bei der Polizei informieren. Insbesondere der Ablauf des Studiums an der Hochschule der Polizei könnte für viele Abiturient*innen besonders von Bedeutung sein. Zudem besteht noch bis zum 31.10.2021 die Möglichkeit sich für eine Einstellung im Mai 2022 zu bewerben. Ab dem 01.11.2021 bis zum 31.12.2021 besteht noch die Möglichkeit sich für eine Einstellung im Oktober 2022 zu bewerben. Die Veranstaltung findet unter den Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung statt. Für Interessierte, welche nicht geimpft oder genesen sind, besteht die Pflicht, einen tagesaktuellen Coronatest vorzuweisen. Anmeldungen für die Teilnahme werden unter Angaben des vollständigen Namens sowie der Erreichbarkeit unter 0151-64116729 bzw. unter Oliver.Blanz@polizei.rlp.de entgegengenommen. Ergreift Eure Chance und kommt vorbei! Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche.

Eure Polizei Landau!

