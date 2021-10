Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Weinberg

Niederhorbach (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 25./26.10.2021, wurden aus einem Wingert an der K 16 bei Niederhorbach, 12 Weinbergpfosten im Wert von fast 500.- Euro entwendet. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen genommen.

