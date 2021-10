Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer verursacht Alleinunfall

Lennestadt (ots)

Ein Fahrradunfall hat sich am Montag (25. Oktober) gegen 5.40 Uhr auf dem Fahrradweg, der parallel zur Straße "Im Gewerbegebiet" in Elspe verläuft, ereignet. Hier befuhr ein 31-Jähriger die Straße in Richtung Trockenbrück und kam in dem Einmündungsbereich "Bielefelder Straße/ Im Gewerbegebiet" aufgrund eines Laubabfangs, der zum Unfallzeitpunkt auf dem Radweg lag, zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Er suchte eigenständig das Krankenhaus auf und meldete den Unfall im Nachgang der Polizei. Die Beamt:innen suchten umgehend den Unfallort auf und entfernte die Gefahrenstelle.

