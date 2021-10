Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Einbruch in Café

Lennestadt (ots)

Zwischen Sonntag (24. Oktober, 22 Uhr) und Montag (25. Oktober, 8.45 Uhr) sind Unbekannte in ein Café in der Hundemstraße in Altenhundem eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten sie ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang zu einem Toilettenraum. Von da aus beschädigten sie eine weitere Tür, um in die Räume der Gaststätte zu gelangen. Dort entwendeten sie Bargeld. Zudem entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell