Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Illegales Autorennen auf der Kreisstraße 18 - Zeugen gesucht!

Kirchhundem (ots)

Welschen Ennest. Am Sonntagnachmittag, 24.10.2021, erhielt die Polizeileitstelle um 15.45 Uhr Kenntnis von zwei Autos, die von Welschen-Ennest in Fahrtrichtung Fahlenscheid aufgrund der beschriebenen Fahrweise offenbar ein Rennen fuhren. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass ihm die zwei Fahrzeuge bereits im Bereich Welschen-Ennest/Rahrbach aufgefallen waren, als er dort von diesen innerhalb geschlossener Ortschaft mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt worden war. Bei den Fahrzeugen handelte es sich laut Zeugenaussage um einen weißen PKW, Audi S1 mit HSK-Kennzeichen, sowie um einen grünen PKW, Audi RS 4 Avant mit OE-Kennzeichen. Die beiden in Frage kommenden PKW konnten ermittelt werden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. In der Folge wurden offenbar auch andere Verkehrsteilnehmer:Innen unter Inkaufnahme eines enormen Risikos von den beiden Autos überholt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise: Sind Ihnen die beiden Fahrzeuge zur besagten Zeit ebenfalls aufgefallen oder wurden Sie durch diese bedrängt, überholt oder ausgebremst? Hinweise nimmt die Polizeiwache Lennestadt unter der Rufnummer 02761 9269-5200 entgegen.

