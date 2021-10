Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht bei Handwerkerdiensten: Handwerker bedrängen 66-Jährige

Drolshagen (ots)

Am Freitag (22. Oktober) haben gegen 11 Uhr drei derzeit noch unbekannte Handwerker bei einer 66-jährigen Hauseigentümerin in Drolshagen geklingelt. Sie boten ihr an, die Dachrinnen zu erneuern. Die Bewohnerin gab jedoch an, dafür kein Geld zu haben, vorab die genauen Kosten wissen zu müssen und vergab keinen Auftrag. Die Männer aber bedrängten die Frau weiterhin und begannen mit den Arbeiten. Sie übergaben anschließend der Frau eine handschriftliche Rechnung in Höhe von 1300 Euro. Da die 66-Jährige sich immer noch überrumpelt fühlte und angab, kein Geld vor Ort zu haben, fragte sie nach einer Rechnung. Daraufhin baten die Männer ihr an, sie zur Bank zu fahren. Schließlich flüchtete die Frau in ihr Haus und wählte den Notruf. Kurz danach entfernten sich die Handwerker mit einem beigen Sprinter in unbekannte Richtung.

Sie beschrieb die Männer folgendermaßen:

Tatverdächtiger 1

- Südosteuropäischer Phänotyp - circa 20 bis 25 Jahre alt - circa 160 bis 165 cm groß - Oberlippenbart - akzentfreies Deutsch Tatverdächtiger 2 - circa 30 Jahre alt - circa 160 bis 165 cm groß - kräftige Statur

Tatverdächtiger 3

- europäischer Phänotyp - osteuropäischer Dialekt - circa 30 bis 35 Jahre alt - circa 170 cm groß

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Interessierte, die wissen wollen, was es bei Handwerkerverträgen zu beachten gilt, können sich auch in einem Zoom-Meeting, das von der Kreispolizeibehörde Olpe und der Verbraucherzentrale Lennestadt organisiert wird, über dieses Thema informieren. Weitergehende Informationen gibt es hier: https://olpe.polizei.nrw/artikel/tag-des-einbruchschutzes-2021.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell