Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gaststätte

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (23. Oktober) zwischen 3.30 Uhr und 14.15 in eine Gaststätte in der Straße "In den Höfen" in Altenhundem eingedrungen. Dort entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld. Wie die Täter in die Gasträume gelangten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

