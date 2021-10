Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Staubsaugerautomat auf Tankstelle aufgebrochen

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag (21. Oktober, 18 Uhr) auf Freitag (22. Oktober, 9.30 Uhr) haben unbekannte Täter den Münzbehälter eines Staubsaugerautomaten, der auf einem Tankstellengelände auf der Kölner Straße in Grevenbrück steht, beschädigt und daraus Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell