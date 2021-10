Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger bei Unfall verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (23. Oktober) gegen 21.20 Uhr in der Straße "Zum Tierseifen" in Lütringhausen ist ein Leichtkraftradfahrer verletzt worden. Dieser befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße und suchte dabei eine Hausnummer. Dabei achtete er nicht auf die am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuge. Infolgedessen kollidierte er mit einem geparkten Pkw, stürzte und verletzte sich. Er lehnte die Behandlung durch die Rettungskräfte ab. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

