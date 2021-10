Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Olpe (ots)

Am frühen Samstagnachmittag, 23.10.2021, gegen 13:25 Uhr, befuhr eine 70-jährige Pkw-Fahrerin in 57462 Olpe die Straße 'Im Hühnerfeld' in Richtung 'Dahl'. Sie fuhr mit geringer Geschwindigkeit an einem abgeparkten Pkw vorbei, als ein 5-jähriges Kind die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Das Kind wurde vom Pkw erfasst und nach links auf den Gehweg geschleudert. Es erlitt dabei Verletzungen am Kopf und im Rückenbereich und wurde von den eingesetzten Kräften des Rettungsdienstes in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde im Frontbereich leicht beschädigt.

