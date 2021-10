Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Drolshagen (ots)

Am Freitagnachmittag (22. Oktober) sind zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Strautsiepen" in Brachtpe eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Räume und nahmen Schmuck mit. Der Wert der Beute liegt im dreistelligen Eurobereich. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei und sicherte auch Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Dabei ist gerade ein solider Einbruchsschutz in der dunklen Jahreszeit wichtig. In einem Zoom-Vortrag am 26. Oktober ab 17 Uhr geht es unter anderem genau um diesen. Interessierte Bürger:innen können sich dazu online kostenlos einwählen und dem Präventionsexperte Polizeihauptkommissar Michael Meinerzhagen der Kreispolizeibehörde Olpe hierzu Fragen stellen. Weitere Themen sind der Umgang mit Handwerker- und Schlüsseldiensten sowie eine Energieberatung in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Lennestadt. Weitere Informationen gibt es hier: https://olpe.polizei.nrw/artikel/tag-des-einbruchschutzes-2021.

