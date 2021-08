Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Auto durch Verkehrsunfall auf Radfahrerin aufgeschoben

Oberhausen (ots)

Eine 54-jährige Autofahrerin übersah am Dienstag, den 10.08 um 07:30 Uhr, an der Einmündung Essener Straße, Knappenstraße eine auf ihrer Fahrspur befindliche Rechtsabbiegerin in ihrem Pkw. Diese musste zuvor bremsen, da eine junge Fahrradfahrerin den dortigen Radweg befuhr und gerade die Knappenstraße an der dortigen Ampel überquerte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Rechtsabbiegerin bis auf den Radweg und somit gegen die dort befindliche Radfahrerin geschoben. Beim anschließenden Sturz verletzte sich die Radfahrerin und wurde von den anderen Unfallbeteiligten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt und anschließend in die Notaufnahme verbracht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde die Radfahrerin nur leicht verletzt, die Sachschadenssumme wird auf ca. 3500EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell