Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aufmerksame Zeugen melden volltrunkenen Fahrzeugführer und beenden so seine Weiterfahrt

Oberhausen (ots)

09.08. - 20:20 Uhr: Ein Fahrzeug befährt mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Einbahnstraße an der Goebenstraße in falscher Fahrtrichtung und zieht so die Aufmerksamkeit mehrerer Zeugen auf sich. Als der 47-jährige Fahrer dann kurz aussteigt, erkennbar taumelt und dem Zeugen absolut fahruntauglich erscheint, informiert der Oberhausener sofort die Einsatzkräfte der Polizei. Auch als der Mann sein Fahrzeug noch mal umsetzt, lässt er ihn nicht aus den Augen und kann so die Beamten an das Fahrzeug und seinen Fahrer heranführen.

Bei den Polizisten besteht kein Zweifel, der Autofahrer ist stark betrunken. Dass der Tatverdächtige dies leugnet und auch den Alkoholtest ablehnt, hat auch keinen Zweck mehr. Auf der Polizeiwache werden ihm neben einer Blutprobe vorerst auch der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein abgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell