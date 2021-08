Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Nach einer Unfallflucht dringend Zeugen gesucht!

Oberhausen (ots)

Am 07.08.2021, um 19:20 Uhr, kam es auf dem P+R Parkplatz Hansastraße in 46049 Oberhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einer 55jährigen Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die Fahrradfahrerin zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und war auch kurzfristig bewusstlos. Die Fahrzeugführerin stieg kurz aus, drückte der Fahrradfahrerin 20EUR in die Hand und entfernte sich vom Unfallort. Es sollen mindestens zwei Zeugen auf dem Parkplatz gewesen sein. Flüchtige Unfallbeteiligte: Weiblich, ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurzes dunkelgraues Haar, grauer Pkw, evtl. Geländewagen. Die Ermittler wollen jetzt wissen: - Haben Sie den Vorgang beobachtet? - Können Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Fahrzeugführerin geben?

Hinweise nehmen die Ermittler vom Verkehrskommissariat telefonisch (0208 8260) oder als E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell