POL-OB: WOHNUNGSEINBRUCHSRADAR FÜR OBERHAUSEN - Bitte jetzt nicht nachlässig werden!

WOHNUNGSEINBRUCHSRADAR FÜR OBERHAUSEN - Bitte jetzt nicht nachlässig werden!

Oberhausen

Im niedrigen einstelligen Bereich liegen seit Monaten die Zahlen, die wir an jedem Freitag in unserem Wohnungseinbruchsradar veröffentlichen. Die Daten ergeben sich aus den uns gemeldeten Wohnungseinbrüchen und Wohnungseinbruchsversuchen.

In der vergangenen Woche (30.07. - 05.08.) drangen Einbrecher in zwei Wohnungen auf der Eichsfeldstraße und Lothringer Straße ein. In einem Fall stand der Kriminelle einer betagten Bewohnerin plötzlich mitten in der Nacht gegenüber. Er war vermutlich über ein "auf Kipp" stehendes Küchenfenster eingedrungen.

Auf der Lothringer Straße gelangten der oder die Täter in einem anderen Fall unbemerkt in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Dort öffneten sie mit einfachen Mitteln eine lediglich zugezogene, also nicht verschlossene Wohnungstür.

Einfache Verhaltensregeln stoppen Wohnungseinbrecher Schließen Sie Fenster auch in den oberen Etagen! "Auf Kipp" stehende Fenster sie für akrobatische Einbrecher oftmals kein Problem, sondern eine "gute Gelegenheit" und Gelegenheit macht Diebe.

Schließen Sie Wohnungstüren ab!

Zugezogene Wohnungstüren sind für fingerfertige Einbrecher keine Herausforderung. Das Schloss wird in wenigen Sekunden geöffnet.

Fremde kontrollieren, die in Ihr Treppenhaus wollen!

Wird Kriminellen unkontrolliert die Hauseingangstür geöffnet, suchen sie sich ungestört Wohnungen von Nachbarn aus, die sie aufbrechen und durchwühlen wollen.

Hauseingangstüren verschlossen halten!

Müssen Einbrecher nicht einmal mehr klingeln, um in Ihr Treppenhaus einzudringen, haben sie ganz leichtes Spiel bei ihrem kriminellen Treiben.

Zwei weitere Einbrüche als Versuche gewertet

Bei einer weiteren Tat gelangten der oder die Täter in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Mülheimer Straße. Sie brachen eine Wohnungstür auf und durchwühlten die Räume. Offensichtlich flüchteten sie dann aber ohne Beute.

Auf der Hülskathstraße zeugten Hebelspuren an einer gut gesicherten Tür von einem weiteren gescheiterten Wohnungseinbruch.

Teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort über Notruf 110 mit!

Wachsame Nachbarn und technisch gut gesicherte Häuser sind nach wie vor die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher und jetzt wichtiger denn je. Polizisten brauchen die Augen und Ohren aller Oberhausener und Oberhausenerinnen. Streifenwagen und Zivilfahnder sind rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und brauchen Ihre Augen und Ohren.

Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das - VERSPROCHEN!

