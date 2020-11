Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1619) Person mit Softair-Waffe löste größeren Einsatz in Nürnberger U-Bahnhof aus

NürnbergNürnberg (ots)

Ein Mann, der im U-Bahnhof Wöhrder Wiese offenbar mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe hantierte, löste am Freitagabend (06.11.2020) einen größeren Polizeieinsatz aus. Bei der Waffe handelte es sich mutmaßlich um eine Softair-Pistole.

Mitarbeiter der VAG alarmierten gegen 22:15 Uhr den Notruf, nachdem ein junger Mann in einer Gruppe von etwa acht Jugendlichen im U-Bahnhof Wöhrder Wiese sichtbar mit einer Schusswaffe hantierte. Die Jugendlichen waren im Anschluss in eine U-Bahn in Richtung Hauptbahnhof gestiegen.

Weil zunächst nicht bekannt war, um was für eine Art von Waffe es sich handelte, hielten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie Kräfte des USK-Mittelfranken den betreffenden U-Bahnzug in der nächsten Station - Nürnberg Hauptbahnhof - an und kontrollierten die Personengruppe. Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 20 Jahren gaben den Vorfall im U-Bahnhof Wöhrder Wiese schnell zu. Jedoch wurde bei keiner der Personen durch die Beamten eine Schusswaffe aufgefunden. Auf Nachfrage gaben die Jugendlichen an, dass die betreffende Person gar nicht dem Zug zugestiegen war. Außerdem machten sie den Beamten glaubhaft, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Softair-Pistole gehandelt hatte.

Weil die Einsatzkräfte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen keine Person mit der fraglichen Waffe antreffen konnten, wurde der Einsatz schließlich gegen 23:00 Uhr beendet.

Marc Siegl

