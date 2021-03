Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbrüche in Sutthausen

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Nacht zu Freitag in Sutthausen ihr Unwesen und drangen offenbar zielgerichtet in drei Autos der Marke BMW ein, ohne dabei Aufbruchspuren zu hinterlassen. Ein Fall ereignete sich in der Schopenhauerstraße, wo die Kriminellen aus einem weißen BMW der Fünferreihe die Tachoeinheit ausbauten und mitnahmen. In der Gartenstraße (unweit des Gröbelweges) öffneten die Täter einen blauen BMW 330i und enwendeten das Lenkrad. Ebenso tatbetroffen war im Staudenweg ein schwarzer BMW der Fünferreihe, bei dem auch das Lenkrad sowie ein Kombiinstrument aus der Mittelkonsole gestohlen wurde. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, die möglicherweise mit den drei Taten im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2115 oder -3203.

