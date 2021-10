Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Seit 40 Jahren bei der Polizei - Verlässliche Führungskraft feiert Dienstjubiläum

Im September feierte Polizeidirektor Klaus Auer sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Polizei Baden-Württemberg. Polizeipräsident Hans Becker sprach seinen Dank und seine Anerkennung für die jahrzehntelange verlässliche Arbeit, vor allem auch als Führungskraft aus. Der aus dem Rems-Murr-Kreis stammende Polizeidirektor trat im September 1981 nach dem Abitur in den mittleren Polizeidienst in Lahr ein. Nach seiner Ausbildung wurde Klaus Auer zur damaligen Landespolizeidirektion Stuttgart versetzt und verrichtete seinen Dienst in der Einsatzhundertschaft. Nach einem Jahr wechselte er zum Polizeirevier Innenstadt in Stuttgart. 1988 begann er den Aufstieg in den gehobenen Dienst und übernahm 1991 nach dem erfolgreichen Studium die Leitung einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Stuttgart-Freiberg. Ein weiteres Jahr später leitete er eine Dienstgruppe am Polizeirevier in der Willy-Brandt-Straße in Stuttgart. Zwischen 1994 und 1996 ging er Führungsaufgaben als Zugführer bei der Einsatzhundertschaft Stuttgart und Stabsarbeit bei der Landespolizeidirektion Stuttgart nach. Einen erneuten Karrieresprung machte Klaus Auer ein paar Jahre später, als er 1998 nach dem erfolgreichen Studium an der Polizeiführungsakademie in Münster zum Polizeirat ernannt wurde. Der Jubilar übte als frisch gebackene Polizeirat für ein Jahr die Leitung einer Dienstgruppe im Lagezentrum des Innenministeriums Baden-Württemberg aus, bis er 1999 für ein Jahr die kommissarische Leitung der Schutzpolizei der damaligen Polizeidirektion Schwäbisch Hall übernahm. Von 2000 bis 2002 war er der Leiter des Referats der Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Einstellung beim Bereitschaftspolizeipräsidium in Göppingen, bis er 2002 die Leitung des Polizeireviers Fellbach übernahm. Nach 17 Jahren stand ein Dienststellenwechsel an: Klaus Auer wurde nach Weinsberg zur damaligen Verkehrspolizeidirektion versetzt und leitet seither die dortigen Geschäfte der reformierten Verkehrspolizeiinspektion. Im Rahmen eines kleinen Zusammentreffens im Oktober dankte Polizeipräsident Becker für das jahrelange Engagement für die Polizei im Allgemeinen und für seinen unermüdlichen Einsatz für seine Verkehrspolizeiinspektion im Besonderen. "Mit seinem großen Erfahrungsschatz und guten Gespür für die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen hat Klaus Auer die Verkehrspolizei erfolgreich durch eine Zeit des Umbruchs gelenkt und dabei Abläufe optimiert. Ich freue mich sehr, dass wir im Polizeipräsidium Heilbronn auf ihn zählen können."

