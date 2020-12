Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. 15-Jähriger leicht verletzt.

LippeLippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 15-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Lageschen Straße verletzt. Der Jugendliche war gegen 16:30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Lage unterwegs, als eine 60-Jährige mit ihrem Fiat aus einer Grundstücksausfahrt fahren wollte. Sie übersah den 15-Jährigen und kollidierte mit ihm. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Zur Behandlung wurde er mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden liegt bei etwa 5500 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 98180.

