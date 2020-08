Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebstahl

Zeugen gesucht!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Angestellte eines Juweliergeschäfts in der Karlsruher Straße wurde Dienstagvormittag um 11:15 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls. Nachdem ein bislang unbekannter Mann Interesse an einer hochwertigen Halskette vorgespielt hatte, zeigte er zudem Interesse an weiterem Schmuck aus dem Schaufenster. Während die Verkäuferin daraufhin die Ware zur Anprobe aus dem Schaufenster holte, nutzte der Mann einen günstigen Moment und steckte die zuvor anprobierte Halskette in seine Tasche. Die Tat wurde von der Überwachungskamera gefilmt. Anschließend gab der Mann vor, Geld von seiner Bank holen zu wollen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- Alter zw. 25 und 35 jahren

- Schwarze Hautfarbe

- Korpulentere Statur

- Sprach gebrochenes Deutsch

- Schwarze Basecap der Marke Lacoste

- Weißes T-Shirt der Marke Lacoste

- Schwarze, kurze Sporthose der Marke Puma

- Weiße Schuhe der Marke Lacoste

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Person geben können, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Hockenheim unter der Rufnummer 06205/2860-0 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell