Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Seit Dienstagabend steht ein 26-Jähriger im Verdacht berauscht mit seinem Pkw in Bad Mergentheim unterwegs gewesen zu sein. Der Mann befuhr gegen 23.30 Uhr mit seinem Opel die Straße "Beim Braunstall". Hierbei hielten Polizeibeamte den Mann an und überprüften ihn sowie sein Fahrzeug. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der Opel-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stünde. Ein Test bestätigte die Vermutung. Anschließend musste der 26-Jährige in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sofern im Blut ebenfalls Drogen nachgewiesen werden, muss der Mann mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Tauberbischofsheim: Unfall wegen nicht angepasster Geschwindigkeit

Vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam eine 20-Jährige Pkw-Fahrerin in einer Kurve ins Schleudern und wurde verletzt. Die junge Frau war gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 578 von Großrinderfeld in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Hierbei verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Mitsubishi und geriet dadurch ins Schleudern. Der Wagen kam schlussendlich in einem Acker am rechten Fahrbahnrand auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Ein hinzugekommener Zeuge half der 20-Jährigen beim Aussteigen aus dem Fahrzeug und kümmerte sich um die Verletzte. Die junge Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Autobahn 81 / Grünsfeld: 21 Verstöße bei Kontrolle auf der Autobahn 81

Schwerpunktkontrolle auf der Autobahn 81: Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim führte am Dienstag zwischen 10 Uhr und 14 Uhr gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei Bruchsal Verkehrskontrollen im Bereich der Rastanlage "Ob der Tauber Ost" durch. Der Schwerpunkt der Kontrollaktion lag bei Überhol-, Gurt- und Handy-Verstößen. Insgesamt konnten 21 Verstöße festgestellt werden. Unter anderem waren es zwölf Verstöße gegen das Überholverbot, zwei Personen hatten ihren Gurt nicht angelegt und eine Person fuhr mit dem Handy am Steuer. Eine Person war sogar ohne Fahrerlaubnis unterwegs und durfte somit nicht weiterfahren.

