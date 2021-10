Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfahlbach: Jagdwilderei - Fuchs ins Falle verendet

Eine illegale Falle wurde einem Fuchs in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Pfahlbach zum Verhängnis. Das Tier verfing sich im Gewann Megerlesfeld am Rande einer Apfelplantage in einer Schlinge. Ein unbekannter Wilderer hatte diese offensichtlich selbst gebaut und an einem sogenannten "Schlupf" am Zaun der Plantage befestigt. Der "Schlupf" soll einen natürlichen Wildwechsel gewährleisten, durch ihn gelangen Wildtiere wie Füchse, Hasen und Rehe in das eingezäunte Gebiet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341 810 entgegen.

Weißbach: Seitenscheibe an Pkw eingeschlagen - Zeugen gesucht

Offensichtlich mutwillig wurde die Seitenscheibe eines Pkw in der Nacht von Sonntag auf Montag in Weißbach eingeschlagen. Die Besitzerin hatte ihren Audi A3 über Nacht in der Konrad-Hornschuch-Straße geparkt. Als sie gegen 5.15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass ein Unbekannter die Seitenscheibe der hinteren linken Türe zerstört hatte. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940 9400 entgegen.

Bretzfeld: Salzsäurekanister bei Discounter abgestellt

Mehrere Kanister, die vermutlich mit Salzsäure befüllt waren, wurden am Dienstagnachmittag in Bretzfeld Adolzfurt entdeckt. Eine 27-jährige Frau hatte die Kanister neben dem Gebäude eines Discounters in der Straße Am Zollstock stehen sehen und die Polizei verständigt. Die fachgerechte Abholung der Behälter übernahm der Bauhof Bretzfeld. Hinweise auf den unbekannten Umweltsünder nimmt der Polizeiposten Bretzfeld unter Telefon 07946 940010 entgegen.

Öhringen: Geparkten Audi A8 beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

An einem in Öhringen geparkten Audi entstand in der Nacht von Sonntag auf Montag Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Besitzer hatte seinen A8 am Sonntag gegen 19.30 Uhr im Kelterweg geparkt. Als er am Montag gegen 8.45 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug, vermutlich frontal, gegen seinen Audi gestoßen war und diesen beschädigt hatte. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, um den hinterlassenen Schaden kümmerte er sich offensichtlich nicht. Das Polizeirevier Öhringen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07941 9300.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell