Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Falsche Polizeibeamte erbeuten hohen Bargeldbetrag

"Falsche Polizeibeamte" erbeuteten am Dienstag einen hohen Bargeldbetrag von einer Frau aus Eppingen. Die Täter riefen bei der Frau an, gaben sich als Polizisten aus und erzählten eine erfundene Geschichte, laut der der Sohn der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Betrogene übergab daraufhin einen Koffer mit Bargeld an einen bislang unbekannten Abholer. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamten" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn: Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Eppingen: 37-Jähriger rammt Polizeiauto

Beim Versuch sich einer Polizeikontrolle zu entziehen rammte der Fahrer eines Seat Leon am Dienstagnachmittag in Eppingen-Kleingartach einen Streifenwagen. Der Wagen des 37-Jährigen fiel den Polizeibeamten gegen 15.45 Uhr auf, als er mit viel zu hoher Geschwindigkeit und riskanten Überholmanövern von Schwaigern-Stetten in Richtung Schwaigern-Niederhofen fuhr. Der Seat-Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizisten und fuhr, nachdem er mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit durch Niederhofen gerauscht war, weiter nach Kleingartach. Dort gelang es den Polizisten in der Güglinger Straße den Streifenwagen neben den Seat, der zu diesem Zeitpunkt hinter einem anderen Auto fuhr, zu lenken. Anstatt anzuhalten lenkte der Mann seinen Wagen abrupt nach links und kollidierte mit dem Polizeifahrzeug. Nachdem der Seat kurz zum Stillstand gekommen war, beschleunigte der 37-Jährige sein Fahrzeug erneut und fuhr davon. Am Polizeiauto entstanden durch den Zusammenstoß Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro. Zeugen, die am Dienstagnachmittag durch den gelben Seat gefährdet wurden oder die Hinweise zu dessen Fahrverhalten geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Brackenheim-Botenheim: Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht

Eine Fußgängerin wurde am Samstagnachmittag in Botenheim von einem Fahrzeug touchiert, ohne dass der Lenker des Fahrzeugs sich danach um die Verletzte kümmerte. Die Frau lief mit einem Begleiter um kurz nach 15 Uhr entlang der Straße "Im Augenrain", als ein metallic-grauer Klein- bis Mittelklassewagen mit Heilbronner Kennzeichen die am Straßenrand laufende Fußgängerin touchierte. Die 60-Jährige wurde leicht verletzt und auch ihr Rucksack wurde beschädigt. Anstatt anzuhalten und sich um die Verletzte zu kümmern, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens jedoch einfach weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Gundelsheim: Betrunkener belästigt Frauen

Ein 53-Jähriger hat am Dienstagabend in Gundelsheim mehrere Frauen belästigt. Der Mann sprach auf dem Parkplatz eines Discounters mehrere Frauen an und manipulierte vor ihnen an seinem Glied. Der Mann hörte damit nicht auf, bis eine der Frauen die Polizei informierte. Zwei der belästigten Frauen gingen daraufhin in Richtung des Bahnhofs davon, woraufhin der 53-Jährige zu seinem Wagen lief und den Frauen hinterherfuhr. Am Bahnhof entblößte sich der Mann erneut, bevor er in einer nahegelegenen Gaststätte auf eine weitere Frau traf. Der Mann forderte sie zunächst verbal zu sexuellen Handlungen auf und berührte sie dann unsittlich. Der Mann wurde daraufhin aus der Kneipe geworfen. Eine eintreffende Streife der Polizei stellte fest, dass der Mann einen Alkoholpegel von fast 2,2 Promille hatte und brachte ihn für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus. Auf den Mann kommen nun nicht nur Anzeigen wegen sexueller Belästigung, sondern auch wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.

