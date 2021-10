Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Audi zerkratzt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Öhringen ein Audi beschädigt. Der grüne A8 war von 19.30 Uhr am Sonntagabend bis 8.45 Uhr am Montagmorgen im Kelterweg geparkt. In diesem Zeitraum fuhr vermutlich ein anderer Verkehrsteilnehmer auf den Wagen auf und hinterließ Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. Anstatt den Unfall dem Besitzer oder der Polizei zu melden fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

