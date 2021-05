Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Reifen an 21 Fahrzeugen mutwillig zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Dienstag (25.05.2021) sind in Lübeck St. Jürgen diverse Reifen an insgesamt 21 Fahrzeugen zerstochen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Die Taten ereigneten sich in der Zeit von 23:10 Uhr bis 05:55 Uhr (25.05.2021). Betroffen waren Fahrzeuge unterschiedlichster Fabrikate, die auf dem Parkstreifen der Moltkebrücke in Richtung Innenstadt standen. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach beschädigten der oder die Täter jeweils einen oder zwei Reifen an der zum Gehweg gelegenen Beifahrerseite der PKW. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizeistation Hüxtertor hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen im Bereich der Moltkebrücke und Moltkestraße wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der zentralen Rufnummer 0451 - 1310 entgegen.

