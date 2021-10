Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: 21-Jähriger mit Auto gegen Baum geprallt

Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ist ein 21-Jähriger am Montagabend mit seinem PKW zwischen Weikersheim und Bronn von der Fahrbahn abgekommen. Zuvor war er in Richtung Weikersheim unterwegs. Im Verlauf einer Kurve fuhr er eine circa drei Meter steile Böschung hinunter, prallte mit seiner Front gegen einen Baum und kam nach 20 Metern nach einer Rotationsbewegung zum Stehen. Der junge Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Lauda-Königshofen: Nach Trunkenheitsfahrt leicht verletzt

Vermutlich unter Alkoholeinfluss hat ein 27-Jähriger am Montagabend einen Unfall verursacht. Gegen 22 Uhr kam der junge Mann mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 290 von Königshofen Richtung Tauberbischofsheim nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Danach prallte er nach etwa 100 Metern gegen eine Verdolung und kam anschließend auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Eubigheim: Spielplatzgelände beschädigt - Zeugen gesucht

An einem Spielplatzgelände in Eubigheim entstand am Wochenende ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Unbekannte zerstörten auf dem Platz an der Schulstraße ein Sonnensegel und eine Sitzbank. Hinweise auf die Randalierer liegen bislang noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Kühlsheim: Graffiti an das Schulgebäude gesprüht - Zeugen gesucht

Erneut haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Graffitis an das Gebäude einer Külsheimer Schule gesprüht. Die bislang Unbekannten gelangten in den Keller des Gebäudes und brachten an einem Tor und an den umliegenden Wänden verschiedene Sprühereien an. Der Schaden beziffert sich auf circa 1.000 Euro. Einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall an der Schule am Wochenende zwischen dem 8.10.2021 und 11.10.2021 kann die Polizei aktuell nicht ausschließen. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeiposten Kühlsheim zu melden.

Wertheim: Einbruch in Firmenräume

Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag in eine Firma in Wertheim eingedrungen. Über ein Fenster verschafften sie sich gegen 4 Uhr Zutritt zu dem Gebäude in der Bismarckstraße. Im Inneren durchten sie die Räumlichkeiten und Schränke. Schließlich flohen die Unbekannten mit gestohlenem Bargeld in niedriger Höhe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

