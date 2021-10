POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Betrunkener geht auf Fußgänger los

Für ordentlich Trubel sorgte am Montagabend ein 30-Jähriger rund um die Heilbronner Werderstraße. Der Mann hatte gegen 19 Uhr zunächst ein Verkehrsschild beschädigt und dieses dabei so stark umgebogen, dass es daraufhin waagrecht über einen Fahrstreifen der Werderstraße ragte. Ein Autofahrer bemerkte das Hindernis zu spät und fuhr darüber. Anstatt sich um den verursachten Unfall zu kümmern, wurde der 30-Jährige auf einen Fußgänger aufmerksam, der vom Parkplatz eines Discounters in Richtung der Wilhelmstraße lief. Der Aggressor schrie den Passanten daraufhin an und lief über die Straße auf den Mann zu, woraufhin dieser umdrehte und sich von dem 30-Jährigen entfernen wollte. Dieser verfolgte den Fußgänger jedoch und schlug ihm zunächst zweimal in die Rippen, bevor er mit der Faust ins Gesicht des Fußgängers schlug. Diesem gelang es schließlich den Angreifer mit einem Abwehrspray von weiteren Attacken abzuhalten. Eine eintreffende Streife stellte fest, dass der 30-Jährige einen Alkoholpegel von fast 2,2 Promille hatte und sprach diesem einen Platzverweis aus. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung und gefährlichem Eingriff im den Straßenverkehr rechnen.

Heilbronn: Auf Flucht vor Polizei andere gefährdet

Weil sich der Fahrer eines Mercedes am Montagnachmittag in Heilbronn einer Polizeikontrolle entziehen wollte, gefährdete er auf seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer. Eine Polizeistreife beobachtete gegen 16.20 Uhr, wie der graue Mercedes mit hoher Geschwindigkeit von der Schirrmannstraße in die Eugen-Nägele-Straße einbog und der Fahrer zeitgleich ein Mobiltelefon bediente. Als die Polizisten den Wagen wegen des Handyverstoßes und der Fahrweise anhalten wollten, setzte der Fahrer den Mercedes zurück, kollidierte mit einem Bauzaun und brauste daraufhin über die Jägerhausstraße in Richtung der Oststraße davon. Dabei fuhr der Mercedes einem anderen Fahrzeug so dicht auf, dass dieser genötigt wurde dem Benz Platz zu machen. Der Autofahrer, dem der Mercedes auf der Jägerhausstraße so dicht auffuhr und weitere Verkehrsteilnehmer die am Montagnachmittag ebenfalls von dem Mercedes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Talheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

In Talheim trieben am Montag Einbrecher ihr Unwesen. Der oder die Täter drangen zwischen 14 Uhr und 20 Uhr in ein Wohngebäude in der Türkenlouisschanze ein. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher einen Raum, wurden dann aber vermutlich gestört, so dass sie den Tatort ohne Diebesgut verließen. Zeugen die im Tatzeitraum rund um die Türkenlouisschanze verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

