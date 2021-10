Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Audi zerkratzt - Zeugen gesucht

Teure Kratzspuren hinterließ eine unbekannte Person vergangenen Freitag an einem in Öhringen geparkten Audi. Der Wagen war in der Berliner Straße abgestellt. Als der Besitzer gegen 17 Uhr zu seinem Auto kam, bemerkte er, dass sein Auto beschädigt worden war. Eine unbekannte Person hatte den Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und dadurch Schäden in Höhe von rund 8.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9330 entgegen.

Künzelsau: BMW-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer

Nachdem der Fahrer eines BMWs am vergangenen Freitagmorgen auf der Bundesstraße 19 bei Künzelsau mehrfach riskant überholte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann am Steuer des dunkelblauen Wagens war gegen 7.50 Uhr auf der B19 von Gaisbach in Richtung Künzelsau unterwegs. Dabei versuchte er an der Einfahrt Gaisbach-Nord über den Beschleunigungsstreifen einen anderen PKW rechts zu überholen. Nachdem dieser Versuch misslang ordnete sich der BMW-Fahrer wieder auf seiner Spur ein. Nach einer kurz darauf folgenden Baustelle scherte der BMW trotz doppelt durchgezogener Linie und entgegenkommenden Fahrzeugen aus und überholte den Vorausfahrenden. Dieser konnte nur durch ein abruptes Bremsmanöver einen Unfall verhindern. Der BMW überholte im Anschluss daran weitere Fahrzeuge, unter anderem einen PKW und einen grünen Traktor, erneut trotz Gegenverkehr über die doppelt durchgezogene Linie. Verkehrsteilnehmer die von der Fahrweise des BMWs gefährdet wurden, oder die dessen Fahrmanöver beobachten konnten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

