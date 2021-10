Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Tödlicher Arbeitsunfall

In der Nacht von Sonntag auf Montag verunglückte ein Mann bei einem Arbeitsunfall bei Pfedelbach. Zwischen 18.30 Uhr und 7 Uhr arbeitete der 43-Jährige alleine auf einem Grundstück neben dem Feldweg, welcher die Verlängerung der Herrgasse ist. Im Verlauf geriet der Mann zwischen zwei landwirtschaftliche Anhänger und wurde von diesen eingeklemmt. Dadurch erlitt der 43-Jährige so schwerwiegende Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

