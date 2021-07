Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einfach nur eklig

Ahaus (ots)

Am Montag betrat ein 38 Jahre alter in Ahaus wohnhafter Mann gegen 17.45 Uhr einen Discounter-Markt an der Bahnhofstraße. Der alkoholisierte Mann trat gegen Einrichtungsgegenstände und beleidigte die Mitarbeiter, die ihn auf sein Verhalten angesprochen hatten, indem er ihnen den ausgestreckten Mittelfinger entgegen hielt. Einem der Geschädigten spuckte der Täter sogar ins Gesicht.

Hinzugezogene Polizeibeamte trafen den renitenten Mann kurz darauf an und nahmen diesen in Gewahrsam. Da er weiter um sich spuckte, schützten sich die Beamten und zogen dem Mann eine Spuckschutzhaube über. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

