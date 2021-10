POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2021 mit einem Bericht

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn / Stuttgart: Auf der Karriereleiter der Polizei

Höherer, gehobener und mittlerer Dienst: In der Organsiationsstruktur der Polizei gibt es drei Laufbahnen. Kriminalrat Patrick Oberster vom Polizeipräsidium Heilbronn ist nun nach einer beachtlichen Karriere in den höheren Dienst und damit die höchste Laufbahn für Beamte aufgestiegen. Der Mosbacher begann im Sommer 2009 seinen Dienst bei der Polizei. Im Jahre 2013 beendete er sein Studium. Nach einem Zwischenstopp bei der Kriminalinspektion 1 bei der Polizeidirektion Mosbach erfüllte er verschiedene Verwendungen bei der Kriminalpolizei Heilbronn. Im Jahr 2017 führte es Patrick Oberster zum Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Heilbronn und zum Referat 32 im Innenministerium (Kriminalitätsbekämpfung, Prävention und Kriminologie). In Bruchsal nahm er 2018 eine Lehrtätigkeit an der Hochschule für Polizei auf. Im Jahr 2019 begann Patrick Oberster dann sein Studium zum Aufstieg in den höheren Dienst, das er 2021 erfolgreich abschloss. Im Oktober ist der Kriminalrat nun zum Innenministerium zurückgekehrt, wo er im Sachbereich Einsatz als PVD im Lagezentrum der Landesregierung eingesetzt ist. Patrick Oberster lebt mit seiner Freundin in Mosbach. In seiner Freizeit reist er gerne und macht Sport, vor allem spielt und trainiert er Tischtennis.

