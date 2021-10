Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Fahrzeug verursacht Schaden an Schulgebäude

Ein Auto krachte am Wochenende gegen die Wand eines Buchener Schulgebäudes. Zwischen 15 Uhr am Freitagnachmittag und 10.30 Uhr am Montagvormittag kollidierte ein unbekannter Fahrzeuglenker mit der Hauswand des Schulkomplexes an der Henry-Dunat-Straße. Anstatt den Unfall zu melden, machte sich die unbekannte Person aus dem Staub und hinterließ nichts als einen Sachschaden an der Wand und ein dunkelblaues Fahrzeugteil. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf ein beschädigtes dunkelblaues Fahrzeug geben können, das an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

