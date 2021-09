Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Geld aus der Kasse gestohlen.

Lippe (ots)

Eine 38-Jährige stahl am Mittwoch Bargeld aus der Kasse eines Schuhgeschäftes in der Langen Straße. Am späten Nachmittag machte sich die Frau an der Kasse zu schaffen, als eine Mitarbeiterin hinzukam. Die 38-jährige Detmolderin flüchtete mit etwas Bargeld aus dem Geschäft und verletzte dabei die 51-jährige Mitarbeiterin leicht, die sie aufhalten wollte. Bei der Nahbereichsfahndung konnte die Tatverdächtige aufgrund der Personenbeschreibung von der Polizei gefunden und festgenommen werden. Ein Teil des gestohlenen Geldes wurde bei ihr gefunden und sichergestellt.

