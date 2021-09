Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Öffentlichkeitsfahndung nach Autoaufbruch.

Lippe (ots)

Ende April brachen Unbekannte ein Auto in der Heidebachstraße auf und stahlen unter anderem zwei EC-Karten. Mit einer dieser Karten wurden daraufhin mehrere Einkäufe an verschiedenen Orten in Detmold bezahlt. Ein Tatverdächtiger wurde bei der Nutzung der Karte von Überwachungskameras aufgenommen. Bilder des dunkelhaarigen Brillenträgers finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-diebstahl-aus-kraftfahrzeugen-computerbetrug

Wer kann Hinweise auf die Identität des abgebildeten Tatverdächtigen geben? Bitte melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 6 unter 05261 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell