POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Diebstahl aus Haus.

Unbekannte schlichen sich am Dienstag in ein Haus im Sperlingsweg und stahlen Geldbörsen und ein Mobiltelefon. Während die Bewohner mit der Gartenarbeit beschäftigt waren, nutzten die Täter vermutlich einen unbeobachteten Moment und gelangten durch die Garage und über den Keller in die Wohnräume. Mit ihrem Diebesgut entkamen sie unbemerkt. Zeugen, die zwischen 10 und 13 Uhr verdächtige Personen im Sperlingsweg bemerkt haben, informieren bitte das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

