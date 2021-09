Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Schmuck gestohlen.

Lippe (ots)

Unbeobachtet wurde am Montagnachmittag ein Schmuckkästchen aus einem Bauernhof in Dudenhausen gestohlen. Zwischen 15:15 Uhr und 16:30 Uhr muss der Dieb sich in das Wohnhaus geschlichen haben und mit seiner Beute entkommen sein. Im Schmuckkästchen waren unter anderem mehrere Gold- und Silberringe, Goldketten und Goldarmbänder. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise auf den Verbleib des Schmucks hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell