Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unbekannter entblößt sich am Bahnhof Löbau vor Schülerin

Löbau / Zittau (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Mittwoch, gegen 17:50 Uhr auf dem Bahnsteig 2 im Bahnhof Löbau vor einer 16-jährigen Schülerin entblößt.

Die Schülerin saß auf dem Bahnsteig 2 und war in ihre Hausaufgaben vertieft, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde Als sie den Mann anschaute bemerkte sie, dass der Reißverschluss seiner Hose geöffnet war und man sein entblößtes Geschlechtsteil sehen konnte. Vor Schreck sprang sie auf, packte ihre Sachen ein und lief schnell in Richtung Bahnhofsvorplatz. Der Mann lief lächelnd in Richtung Bahnsteigunterführung und war bei Eintreffen der informierten Bundespolizeistreife verschwunden.

Die Bundespolizei Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Bundespolizeiinspektion Eberbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell