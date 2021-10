Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hüffenhardt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf 9.000 Euro Sachschaden bleibt die Besitzerin eines Mercedes sitzen, wenn der Verursacher eines Unfalls am späten Dienstagabend nicht ermittelt wird. Zwischen 21.15 Uhr und 21.30 Uhr war die 21-Jährige mit ihrem Auto auf der Landesstraße 530 zwischen Hüffenhardt und Wollenberg unterwegs. In einer Linkskurve kam der jungen Frau ein Pkw mit Fernlicht entgegen. Der oder die Unbekannte blendete das Licht nicht ab, wodurch die Frau geblendet wurde und mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam. Anstatt anzuhalten, fuhr die Person weiter. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder den Unfall beobachten konnten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Rosenberg: Zwei Personen durch Hundebiss verletzt

Am Dienstagabend griffen zwei Hunde ihre Hundeführer beim Spazierengehen an und verletzten diese. Gegen 20 Uhr waren die 20-Jährige und der 22-Jährige mit den zwei Hunden in Rosenberg im Heuweg unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen griffen die beiden Tiere ihre menschlichen Begleiter an und verletzten diese, dass sie mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell