Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Friedrichstadt - Mann raucht Joint im Bahnhof und verweigert M-N-S

Friedrichstadt (ots)

Gestern Abend gegen 20:15 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf einen jungen Mann im Bahnhof Friedrichstadt aufmerksam, der im Wetterschutzhäuschen auf Gleis 1 einen Joint rauchte.

Im Rahmen der Personalienaufnahme und anschließender Durchsuchung kam noch ein weiterer Joint zum Vorschein. Beide Rauschgiftzigaretten wurden sichergestellt.

Immer wieder wurde der 22-jährige Mann auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen, ignorierte dies jedoch.

Jetzt muss er mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Nichtraucherschutzgesetz sowie gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen. Ein Bericht an das Gesundheitsamt wurde gefertigt.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei darauf hin, dass in Schleswig-Holstein für Reisende die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich in den Bahnhöfen und Bahnhaltepunkten besteht. Ein Zuwiderhandeln kann von der Ordnungsbehörde mit einem Bußgeld in Höhe von 150,- Euro geahndet werden.

