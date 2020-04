Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Täter nach Einkaufstaschendiebstahl ermittelt

Bellheim (ots)

Am Freitagmittag um 13:40 Uhr entwendete ein 57-jähriger Mann eine Einkaufstasche mit Lebensmitteln aus einem Fahrradkorb. Das Fahrrad war zu diesem Zeitpunkt vor einem Einkaufsmarkt in der Fortmühlstraße in Bellheim abgestellt. Die Geschädigte sah den Tatverdächtigen noch mit ihrer Tasche wegfahren. Eine erste Fahndung erbrachte keine Hinweise. Etwa drei Stunden später stellte die Geschädigte den 57-jährigen Tatverdächtigen am Friedhof in Bellheim fest. Bei einer anschließenden Kontrolle konnten die Polizeibeamten die entwendeten Lebensmittel im Wert von 35 Euro im Rucksack des Tatverdächtigen auffinden. Die Lebensmittel wurden an die Geschädigte zurückgegeben. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

