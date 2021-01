Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in eine Doppelhaushälfte

Hamm-PelkumHamm-Pelkum (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag, 7. Januar, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 21.45 Uhr, in einer Doppelhaushälfte auf der Großen Werlstraße einzubrechen. An einem Fenster des Wintergartens und an der Terrassentür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Es entstand Sachschaden.

In der Tatzeit konnten zwei dunkel gekleidete männliche Personen mit Mütze und Maske in Tatortnähe gesehen werden, die sich auffällig verhielten. Einer der beiden Männer war zirka 1,95 Meter groß und hatte eine schlanke Statur.

Zeugen werden gebeten die Polizei Hamm unter 02381 916-0 anzurufen oder eine E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu schreiben. (be)

