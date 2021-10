Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise erbeten: Pedelecs aus Garage entwendet

Wenden (ots)

Aus einer Garage in der Straße "Im Sonnenfeld" in Hillmicke haben unbekannte Täter von Sonntag (24. Oktober, 19.30 Uhr) auf Montag (25. Oktober, 8 Uhr) zwei hochwertige Pedelecs entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traten sie dafür eine Holztür ein und entwendeten die Räder. Beide E-Bikes sind von der Marke Cube. Bei dem einen handelt es sich um ein graues Pedelec, Modell: Cube Reaction Access Hybrid EXC 500, im Wert von rund 2800 Euro. Das andere Pedelec, Modell: Reaction Hybrid Eagle 500, war schwarz und hatte einen Wert von rund 3100 Euro. Zudem entstand Sachschaden an der beschädigten Tür. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

