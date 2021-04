Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Über 2 Kilogramm Drogen bei Durchsuchung sichergestellt ++ Einbruch abgebrochen ++ 12.000 Euro Sachschaden bei Unfall zwischen vier Pkw ++ Haltendes Motorrad übersehen

Landkreis Osterholz (ots)

Über 2 Kilogramm Drogen bei Durchsuchung sichergestellt

Ritterhude. In einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels gegen einen 20-jährigen Ritterhuder hat die Polizei Osterholz nun eine größere Menge mutmaßlicher Drogen sichergestellt. Das Amtsgericht Verden hatte zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden auf Grundlage der bisherigen Ermittlungen der Polizei Osterholz einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnräume des jungen Mannes erlassen. Am Donnerstag fanden die Beamtinnen und Beamten dabei 2,5 Kilogramm Marihuana und 40 Gramm mutmaßliches Kokain. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe entlassen. Die Auswertung aller Durchsuchungsergebnisse dauert noch an.

Einbruch abgebrochen

Lilienthal. Zwischen dem 07.04.2021, Mittwoch, und Mittwochmorgen, 14.04.2021, brachen unbekannte Täter eine Tür zu einem Wohnhaus in der Falkenberger Landstraße auf. Anschließend beschädigten sie eine weitere Tür, ließen jedoch aus unbekannter Ursache von der weiteren Tat ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

12.000 Euro Sachschaden bei Unfall zwischen vier Pkw

Osterholz-Scharmbeck. In einen Unfall in der Stoteler Bergstraße (B74) waren am Donnerstagmittag gleich vier Fahrzeuge verwickelt. Ein 38-jähriger Fahrer eines Ford hielt verkehrsbedingt hinter einer 45-jährigen Fahrerin in einem Opel. Eine 60-jährige Fahrerin eines VW übersah dies scheinbar und fuhr auf den Ford des 38-Jährigen auf, der auf den vor ihm stehenden Opel geschoben wurde. Ein dahinterfahrender 19-Jähriger in einem Opel erkannte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr wiederum auf den VW der 60-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Haltendes Motorrad übersehen

Schwanewede. In der Autobahnauffahrt der A27 in Fahrtrichtung Bremen kam es am Donnerstagmittag zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ein 53-jähriger Fahrer eines Motorrades musste wegen eine liegengebliebenen Fahrzeugs anhalten. Dies übersah eine darauf zukommender 22-Jähriger in einem Tesla und fuhr auf das Motorrad trotz starker Bremsung auf. Der 22-Jährige zig sich leichte Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell