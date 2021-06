Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Auseinandersetzung auf Buxtehuder Skateranlage - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 17:00 h in Buxtehude auf der Skateranlage in der Konrad-Adenauer-Allee zu einer Auseinandersetzung zwischen Kindern und Jugendlichen für die die Ermittler der Buxtehuder Polizei nun Zeugen suchen.

Drei bisher unbekannte Täter haben sich dazu den vier dort anwesenden Kindern im Alter von 10 und 11 Jahren genähert und diesen erklärt sie hätten angeblich 100 Euro entwendet.

Anschließend wurde ein Opfer von den Tätern ins Gesicht geschlagen und ein weiteres ins Gebüsch geschubst. Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Die Polizei ist zur Aufklärung des Sachverhaltes nun auf die Hilfe von weiteren Zeugen angewiesen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Wache zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell